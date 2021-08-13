Штат Калифорния, США, 13 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Пограничный патруль Южной Калифорнии обнаружил метамфетамин и фентанил почти на $13 млн. Наркотики были спрятаны в грузе, который мексиканец пытался перевезти через границу, сообщает 12 августа Fox News.

Psychonaught Кристалл метамфетамина

Сотрудники обнаружили наркотики после тщательного осмотра машины с прицепом, который предположительно перевозил груз пластиковых бытовых изделий.

Напомним, что в прошлом месяце полиция Сан-Диего обнаружила огромную партию жидкого метамфетамина весом в 343 кг в машине водителя, пытавшегося попасть в США. Такое количество наркотика было найдено в топливном баке коммерческого пассажирского автобуса. Об этом написала пресс-служба полиции в Twitter.