Вашингтон, , 21:36 — REGNUM США временно направят в Кабул свой военный контингент, сообщает 12 августа агентство Reuters со ссылкой на американский госдеп.

Афганистан (сс) The U.S. Army

По утверждению агентства, военные должны будут оказать помощь в эвакуации персонала посольства США в Афганистане.

Речь идет о вывозе «значительного числа» сотрудников американского диппредставительства.

Такое решение может быть принято из-за развития наступления отрядов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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