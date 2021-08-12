Москва, 12 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Цели специальной военной операции России на территории б. УССР остаются прежними, их актуальность только повышается на фоне действий киевского режима. Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Да, остаются прежними, ровно как они указаны в выступлении 24–25 февраля», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что актуальность целей только повышается на фоне действий киевского режима.