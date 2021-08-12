Тюмень, 12 августа, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Дирижёром Тюменского филармонического оркестра назначен Алексей Карабанов. Об этом на пресс-конференции 12 августа сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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«Было несколько кандидатов, была создана специальная комиссия, плюс в выборе нового дирижёра участвовали сами артисты. Каждый из кандидатов работал с оркестром. потом было голосование. Большинство голосов было отдано Алексею Карабанову. Я желаю ему удачи от работы с нашим коллективом, ва всем нам — получать удовольствие от нашего оркестра», — отметил глава региона.

В оперативном штабе региона сообщают, что Алексей Карабанов родился в Санкт-Петербурге, обучался в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. С 2007 года возглавлял Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота имени Н.А.Римского-Корсакова, имеет успешный опыт дирижёрской работы с оркестрами Мариинского и Михайловского театров.