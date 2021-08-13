Орегон, США, 13 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Американский штат Орегон готовится к очередной волне высочайшей температуры, которая, по прогнозам, вскоре охватит северо-запад США, сообщает 12 августа Fox News.

34.mchs.gov.ru Жара

Волонтеры приготовили лежаки и сотни бутылок воды в пустом кондиционированном здании Портленда.

На этой неделе жара пришла и в другие регионы страны. Метеорологическая служба сообщила, что температура поднимется в районах от среднего запада до северо-востока и Средней Атлантики. Прогноз продержится минимум до пятницы.

Напомним, что в Портленде в среду, 11 августа, температура поднялась до 37,8 градуса, а в четверг и пятницу поднимется еще выше. Власти, пытающиеся оказать помощь уязвимым слоям населения, помнят о рекордно сильной волне жары в начале этого лета, которая унесла жизни сотен людей на Тихоокеанском северо-западе.