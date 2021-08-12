Москва, , 21:57 — REGNUM В обозримом будущем объединение таких партий как «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и КПРФ исключено. Об этом 12 августа заявил кандидат в депутаты Госдумы от СР Александр Тарнавский на круглом столе в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

Позицию кандидат объяснил тем, что подобные объединения подразумевают поглощение сильной партией более слабую. Сейчас же ни «Справедливая Россия», ни КПРФ не настолько слабы, чтобы быть поглощёнными одна другой.

«Я думаю, что в ближайшем будущем невозможно (объединение — прим. ИА REGNUM). И по понятным причинам. Каждый хочет объединять под себя. Я дружу с многими представителями КПРФ. Есть разные команды. Идеологически можно расшириться, но так, чтобы одно поглотило другое — так невозможно. У КПРФ своя идеология, с уважением говоря мы не срастемся. И в ближайшее время это невозможно», — сказал Тарнавский.

Вместе с тем, по мнению лидера «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова объединение СР и КПРФ помогло бы успешнее отстаивать интересы граждан, но оно невозможно при нынешнем руководстве коммунистической партии. Ранее с предложением интеграции левых сил выступил сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар (Евгений) Прилепин.

В избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу будут ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Родина», «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Партия пенсионеров, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия».

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