Москва, , 21:27 — REGNUM Идея запретить советские и российские фильмы на Украине — это глупость со стороны украинских властей, заявил 12 августа режиссёр Владимир Бортко в интервью NEWS.ru.

«Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» Цитата из х/ф «Тарас Бульба». Реж. Владимир Бортко. 2009. Россия

Комментируя инициативу уполномоченного по защите государственного языка на Украина Тараса Кременя запретить в стране показывать по телевидению фильмов на русском языке без дубляжа на украинском, Бортко сказал:

«Я считаю, что это глупость, потому что всё равно большинство населения Украины говорит и будет говорить по-русски. Они хотят это тщательно искоренить, хотя это не удастся, исходя из простой формулы — чей язык, того и власть».

Советский и российский режиссёр отметил, что на Украине просто невозможно искоренить русский язык. А вот принимать законы украинская власть будет такие, какие хочет, и из России этому не помешать.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине «вычислили» телеканалы, продолжающие использовать русский язык