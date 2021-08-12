Москва, 12 августа 2021, 21:27 — REGNUM Идея запретить советские и российские фильмы на Украине — это глупость со стороны украинских властей, заявил 12 августа режиссёр Владимир Бортко в интервью NEWS.ru.
Комментируя инициативу уполномоченного по защите государственного языка на Украина Тараса Кременя запретить в стране показывать по телевидению фильмов на русском языке без дубляжа на украинском, Бортко сказал:
Советский и российский режиссёр отметил, что на Украине просто невозможно искоренить русский язык. А вот принимать законы украинская власть будет такие, какие хочет, и из России этому не помешать.
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