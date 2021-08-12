Москва, , 21:12 — REGNUM Избирательная кампания 2021 года не уступает по уровню конкурентности предыдущим. Об этом 12 августа заявил политолог Александр Асафов на круглом столе в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Эксперт отметил, что ряд его коллег и участников избирательной кампании заявляет, что она проходит «скучновато» и раньше борьба за голоса избирателей была ярче. По мнению Асафова, эта позиция не отражает реального положения дел.

«Много обсуждается по поводу конкурентности, по поводу того, яркая кампания или нет. Считают некоторые что скучновато, что могло быть ярче. Так или иначе мы сравниваем цифры по кандидатам. Есть много новых партий. По субъективным ощущениям, а не сухим языком статистики, то кампания конкурентней. С 2016 годом сложно сравнивать, потому что мы прошли определённую дистанцию, как общество и как государство», — сказал Асафов.

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