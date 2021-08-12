Тюмень, 12 августа, 2021, 21:06 — ИА Регнум. В Тюмени, особенно в районе Лесобазы, где пропала полтора месяца тому назад девятилетняя Настя Муравьёва, не достаточно камер видеонаблюдения. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 12 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Видеокамера

«Логика реализации проекта «Безопасный город» в том, что камеры устанавливаются в местах массового скопления людей. Это площади, парки, территории возле транспортных узлов, общеобразовательных организаций. В Тюменской области к системе «Безопасный город» подключены практически три тысячи камер. С их помощью через систему распознавания лиц уже обнаружили 14 человек, находящихся в федеральном розыске», — отметил Александр Моор.

Тюменский губернатор признал, что чем больше камер, тем оперативнее можно раскрыть преступление и найти ребёнка. Кроме того, в Тюменской области продолжится установка «умных домофонов», которые тоже ведут видеонаблюдение.