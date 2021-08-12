Москва, , 21:06 — REGNUM Избирательная кампания 2021 года стала для кандидатов из Москвы одной из самых сложных. Об этом 12 августа заявила политолог Наталья Елисеева на круглом столе в столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы R-19.ru

Сперва эксперт сравнила нынешнюю кампанию с выборами 2016 года и отметила, что в Москве, вероятнее всего, в этот раз будет большее количество кандидатов.

«В 2016 году 173 участвовало, а сейчас уже 173 зарегистрировано, хотя осталось еще два дня и список может увеличиться. Конкурентные ли эти выборы, отличаются ли они от выборов в 2016 году. В Москве эта выборная кампания одна из самых сложных и одна из самых скандальных. Некоторые (скандалы — прим. ИА REGNUM) бывают локального уровня, а некоторые приобретают региональный и даже федеральный масштаб», — сказала эксперт.

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