Пекин, , 21:02 — REGNUM В Китае вышла в свет Белая книга, посвященная построению в стране общества среднего достатка, в котором с позиций удовлетворения нужд и повышения уровня жизни людей рассматриваются вопросы прав человека — тема, являющаяся предметом информационных провокаций против КНР со стороны США и других стран Запада. Об этом 12 августа сообщает Синьхуа, отмечая, что документ опубликован Пресс-канцелярией Госсовета КНР.

В книге приводится ряд конкретных фактов. Например, удельный вес женщин в вузах КНР за сорок лет политики реформ и открытости вырос с 24% до 52%. Также на женщин приходится более 40% трудовой занятости. За указанный период с 1978 по 2020 годы количество медицинских учреждений в стране выросло со 170 тыс. до более чем 1 млн. В стране с помощью ликвидации крайней бедности и нищеты обеспечено право граждан на базовый уровень жизни. Среднедушевой доход превысил 33 тыс. юаней (около 5 тыс. долларов); ВВП на душу населения вырос до 72 тыс. юаней. В стране многое сделано для уменьшения социального неравенства.

Самое главное: права человека в Китае обеспечиваются за счет человеческого развития, индекс которого, поданным Программы ООН по развитию (ПРООН) с 1990 по 2019 год повысился почти в два раза, что вывело КНР в группу стран с высоким уровнем развития.