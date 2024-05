Нью-Йорк, США, 12 августа, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Нью-йоркский исполнитель Дэйв Бентон анонсировал новый альбом инди-рок-проекта Trace Mountains. Запись получила название «House of Confusion» и выйдет на всех платформах 22 октября через лейбл Lame-O Records. Бентон также поделился ведущим синглом альбома «America», который вышел вместе с музыкальным видео, срежиссированным гитаристом Trace Mountains Джимом Хиллом. Клип доступен на официальном ютуб-канале группы.

Александр Погожев ИА REGNUM Настройка звучания гитары

«America» — это дорожная песня, написанная в местах разочарования и отчаяния», — сказал Бентон в пресс-релизе. «Мой гитарист Джим Хилл создал этот клип, в равной степени вдохновленным «Миром Уэйна» и «Властелином колец», чтобы в шутку отразить темы песни. Написание и аранжировка этой песни были для нас настоящим путешествием, с множеством изменений. В какой-то момент я чуть не удалил песню из сет-листа альбома, потому что все это мучило меня! Я хотел, чтобы это было по-настоящему, но в то же время беззаботно и оптимистично. Я думаю, что Джим прекрасно передал эту энергию в своей визуальной интерпретации песни».

«House Of Confusion» следует за прошлогодним полноформатником «Lost In The Country». Бентон записал альбом прошлой зимой в нескольких разных местах: студии в предгорьях хребта Шаванганк в Нью-Йорке, доме вдоль ручья Рондаут в долине Гудзона, квартире в Бруклине и в небольшом музыкальном рабочем пространстве в Денвере. Портал Pitchfork оценил пластинку «Lost In The Country» на 8,0 балла из 10 возможных.