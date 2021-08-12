Москва, 12 августа, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Женщина скончалась после наезда автомобиля на улице Миклухо-Маклая в Москве, передаёт 12 августа Life.

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Травму в результате наезда автомобиля Škoda на стоящих на остановке получила также девочка-подросток: её состояние врачи оценивают как стабильное, угрозы жизни нет.

Напомним, Škoda наехала на людей, стоящих на остановке. Одну из пострадавших — жительницу Москвы — госпитализировали с открытыми переломами обеих голеней. Также пострадавшей оторвало правую нижнюю треть голени.

По некоторым данным, водитель, задавивший людей, находился в состоянии опьянения.