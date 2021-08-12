Тюмень, 12 августа, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Тюменской области положено 6,5 млрд рублей льготных инфраструктурных кредитов от правительства России. Власти региона представят заявку на дороги и школу, сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции 12 августа.

Yarregion.ru Дорога

А именно, на школу в Тюменской слободе, развязку на Червишевском тракте — Патрушево, дорогу в Тюменской слободе, второй и третий этапы дорожной развязки Мельникайте — Дружбы.

Проекты, которые будут заявлены на получение инфраструктурного кредита, необходимо реализовать до 2021 года, отметил Александр Моор.