Любляна, 12 августа, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Власти Словении с 23 августа отменят бесплатное тестирование на коронавирус и переложат все расходы на граждан или на работодателей. Об этом в эфире «Радио Словения» заявил 12 августа директор Института общественного здоровья Словении Милан Крек.

(сс) Pritlicjelevo Врач в защитном костюме в больнице Словении

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

При этом Крек уточнил, что речь идет о тех тестах, которые граждане делают для того, чтобы иметь право находиться в общественных местах. По словам Крека, кто не захочет привиться, сам оплатит стоимость теста на коронавирус.

В этот же день министр образования Симона Кустец рассказала, что ведомство готовит план для начала следующего учебного года. По ее словам, уже согласовано решение о том, что непривитые и не переболевшие COVID-19 не смогут присутствовать на лекциях. Это же правило распространится и на учеников средней школы, если страна, как ожидается, в сентябре войдет в красную эпидемиологическую зону.

Напомним, что 12 августа в Словении было зарегистрировано 248 новых случаев заражения коронавирусом.