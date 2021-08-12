Лондон, 12 августа, 2021, 20:33 — ИА Регнум. На территории Британии за последние сутки зафиксировано более 33 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают данные правительства страны, опубликованные 12 августа.

Иллюстрация из комикса Алана Мура «Капитан Британия. Искаженный мир» (MARVEL) Капитан Британия

В частности, заражение COVID-19 выявлено у 33 074 человек. За последние 24 часа скончались 94 пациента с диагнозом COVID-19.

С учётом этих данных, общее число зафиксированных в Британии случаев заражения коронавирусом превышает 6,1 млн. умерли с начала пандемии 130 701 человек, заразившийся коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии заявляют, что не менее 75% взрослого населения страны прошло вакцинацию от коронавируса.