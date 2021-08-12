Ханты-Мансийск, 12 августа, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Югре зарегистрировано ещё 170 случаев заражения коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые заразившиеся выявлены в 22 муниципалитетах. Больше всего их насчитали в Сургуте. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 67 534 ковид-пациента.

Выздоровели 63 586 человек. А ещё 999 скончались от COVID-19, в том числе смерть пятерых подтвердили за последние сутки.