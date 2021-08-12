Анкара, 12 августа, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Все лесные пожары в Турции взяты под контроль, осталось завершить только «работы по охлаждению», написал 12 августа министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли в Twitter.

Msb.gov.tr Тушение лесного пожара в Турции

Чиновник уточнил, что удалось справиться со всеми 299 очагами возгорания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции пожары в конце июля охватили провинции Мугла и Анталья. В результате разгула стихии погибли восемь и пострадали порядка 850 человек.

Многих жителей названных регионов пришлось увозить с места проживания: огонь угрожал домам и гостиницам.