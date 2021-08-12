Кабул, , 20:23 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под контроль город Газни — столицу одноименной провинции в центре Афганистана, передаёт 12 августа ИА «Красная весна».

По информации с мест, боевиками захвачены здания всех правительственных учреждений. Местный чиновник на условиях анонимности сообщил телеканалу Al Jazeera, что все должностные лица местных органов власти, включая губернатора провинции, были эвакуированы в Кабул.

Город Газни располагается на шоссе между Кабулом и вторым по величине афганским городом Кандагаром. За последние неделю он стал уже десятой провинциальной столицей, захваченной талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее боевики захватили центры северных провинций Джаузджан, Тахар, Бадахшан, Саманган, Баглан, Сари-Пуль и Кундуз, а также юго-западных провинций Нимроз и Фарах.