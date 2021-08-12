Салехард, 12 августа, 2021, 20:22 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО за сутки выявили ещё 133 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зарегистрировали уже 45 212 случаев заражения. 825 человек госпитализированы, в том числе 37 из них находятся на искусственной вентиляции лёгких.

Выздоровели 43 008 пациентов. А скончались от COVID-19 уже 528 граждан. За последние сутки их количество увеличилось на четыре.