Киев, , 20:17 — REGNUM Встречи с основателем Tesla Илоном Маском и гендиректором Apple Тимом Куком ожидают украинского президента Владимира Зеленского во время его визита в США, сообщает 12 августа «Зеркало недели».

Илон Маск Daniel Oberhaus

По данным источников, эти встречи, вероятно, состоятся 31 августа. Кроме того, украинский лидер встретится в США с американским президентом Джо Байденом: эта встреча двух глав государств пройдёт 30 августа.

Упоминается также как вероятное выступление Зеленского, посвящённое зверствам нацистов в Бабьем Яре. Выступление состоится в Стэнфордском университете. Ещё планируется встреча украинского лидера с диаспорой его соотечественников в Чикаго.

Таким образом, начавшись 28 августа в Чикаго, визит Зеленского в США завершится 31 августа в калифорнийском Сан-Франциско. В столице США он пробудет один день — 30 августа.

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