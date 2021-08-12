Москва, 12 августа, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Российское военное ведомство разрабатывает перечни и правила вооружения ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), сообщает 12 августа газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Topwar.ru БПЛА «Охотник»

Документ должен определять принципы оснащения каждой модели ударных БПЛА для решения боевых задач того или иного типа.

По утверждению издания, российские ударные беспилотники будут использовать как специально разработанные облегченные боеприпасы, так и обычные неуправляемые авиабомбы. Кроме того, речь в нём идёт и о сверхдальнобойных крылатых ракетах стратегического назначения для перспективных БПЛА.

При этом предусмотрено семейство бомб и ракет с ограниченными зонами поражения, предназначенное для уничтожения противника в непосредственной близости от своих войск.

По словам источников, «боевой устав» для ударных беспилотников находится в высокой степени готовности и проходит согласование.