Надым, Ямало-Ненецкий АО, 12 августа, 2021, 20:14 — ИА Регнум. В Надыме на Ямале женщина-инвалид получила травму при посадке в самолёт. Об этом сообщает центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

(сс) Oleg Abarnikov Аэропорт

Инцидент произошёл 11 августа. Женщина садилась в CRJ-200, выполнявший рейс YC-148 до Тюмени. По предварительным данным, её занесли в самолёт на руках по трапу, и в итоге гражданка травмировалась.

Фельдшер медпункта аэропорта Надыма оказал пострадавшей первую помощь. Сейчас следователи ведут проверку по факту случившегося. Глава подразделения Анатолий Митин поставил её на личный контроль.