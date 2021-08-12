Нью-Йорк, США, , 20:14 — REGNUM Уличённые в антисемитизме сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должны быть незамедлительно уволены, заявил 12 августа посол Израиля в ООН и США Гилад Эрдан.

В письме на имя генерального комиссара БАПОР израильский дипломат обратил внимание на недавний доклад UN Watch, из которого стало известно, что многие сотрудники БАПОР публично участвуют в разжигании розни к евреям.

«Если ваше агентство действительно привержено «политике нулевой терпимости к ненависти, включая антисемитизм», как вы сами пишете, то ответом на эти акты ненависти и подстрекательства должно быть немедленное увольнение, а не просто участие в семинаре по терпимости или разнообразию», — цитирует его обращение ИА «Красная весна».

Напомним, ранее неправительственная организация UN Watch опубликовала доклад, в котором приводятся публикации более 100 сотрудников БАПОР в социальных сетях, содержащие антиизраильские и антисемитские высказывания.

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