Тюмень, 12 августа, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Дома и земельные участки в тюменском посёлке Боровском, которые попадают под строительство федеральной трассы Тюмень — Омск и подлежат сносу, проходят сейчас процедуру государственной оценки. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции 12 августа.

Yarregion.ru Дорога

У проекта федеральной трассы Тюмень — Омск есть два принципиальных вопроса, которые вызывали недовольство людей, отметил Александр Моор.

«Первый, когда дорога расширяется, меняется её класс. В изначальном проекте было существенно сокращено количество съездов с дороги. И когда мы посмотрели проект, то увидели объекты, к которым в принципе невозможно потом будет подъехать. Поэтому совместно с заказчиком «Уралуправтодором» просмотрели все съезды, какие можно вернуть либо сдвинуть. Было принято решение региональные потом или муниципальные дороги делать от запланированных съездов, чтобы не разрушить транспортную доступность», — пояснил глава региона.

Второй вопрос — снос домов. Все земельные участки и дома зарегистрированы. Проводится оценка.

«Безусловно, будут ситуации, когда собственник не согласится с оценкой и это нормально. Процедура здесь простая. Собственник идёт суд. И в суде принимается решение. Как правило, суд принимает позицию гражданина», — успокоил губернатор.