Вашингтон, 12 августа, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Россия на сегодняшний день является ведущей страной мира в области гиперзвуковых вооружений и систем противоракетной обороны (ПРО), заявил 12 августа глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

Такое заявление он сделал на симпозиуме по вопросам ракетной и космической обороны, проходящем в городе Ханствилл американского штата Алабама.

Кроме того, Чарльз Ричард сообщил, что Россия на 80% модернизировала свои ядерные силы

«Россия — ведущая страна в мире по гиперзвуковым технологиям, по крайней мере в данный момент, и продолжает инвестировать в развитие сверхзвуковых технологий», — сказал глава STRATCOM.

Он напомнил, что в России завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», а еще ранее поставлены на боевое дежурство гиперзвуковые стратегические системы «Авангард».

"У России есть потенциал значительно усилить производство своего ядерного оружия за счет имеющихся производственных мощностей. У России более развитая противоракетная оборона, чем у нас, и они продолжают улучшать ее», — заявил Ричард.

По его словам, такого преимущества Россия добилась пока США занимались «борьбой с терроризмом» на Ближнем Востоке и теперь представляет угрозу для США.