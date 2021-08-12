Анкара, , 19:47 — REGNUM Турция сохраняется намерение управлять международным аэропортом в Кабуле и обеспечивать его охрану, несмотря на быстрый захват страны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 12 августа ИА «Красная весна».

Как заявили официальные лица в Анкаре, переговоры по данному вопросу продолжаются и «на данный момент ничего не изменилось в отношении TAF (турецких вооружённых сил), взявших под свой контроль аэропорт Кабула».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью CNN о готовности встретиться с одним из лидеров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для переговоров о прекращении боевых действий в Афганистане.

Напомним, Турция в июле внесла предложение об охране аэропорта в Кабуле в связи с выводом из Афганистана воинского контигента США. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) высказались против данной инициативы Анкары.