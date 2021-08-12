Белград, , 19:49 — REGNUM Лидер сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич назвал докладчика Европарламента по Косово и Метохии Виолу фон Крамон «неоплачиваемым албанским лоббистом». Об этом он заявил 12 августа в Белграде.

Младжан Джорджевич

Джорджевич раскритиковал фон Крамон за то, что она настаивает на дальнейшей интеграции севера Косово и Метохии «в систему Приштины». Выдвигая требование интегрировать единственные оставшиеся на севере Косово институты сербского государства — образование и здравоохранение в систему сепаратистского Косово, фон Крамон «пытается полностью стереть сербский народ с карты южного края», считает политик.

«Сербские дети не должны изучать албанскую лжеисторию, выдумки наподобие той, что монастыри Дечаны и Грачаница принадлежат албанцам. Что касается здравоохранения, все знают, что в Косово и Метохии его не существует независимо от Сербии. Даже албанцы лечатся в сербских лечебных учреждениях. Отмените это, и вы лишите сербов условий для физического выживания», — процитировало агентство «Бета» слова Джорджевича.

Напомним, что ранее фон Крамон заявила о том, что она ожидает прорыва в диалоге Белграда и Приштины по окончании выборов в Сербии и сепаратистском Косово.