Копенгаген, , 19:41 — REGNUM Оказание Копенгагеном помощи бывшим афганским сотрудникам датской военной базы в Афганистане может побудить большее число афганских беженцев к поиску защиты в Дании. Об этом заявил 12 августа член руководящего совета правой Датской народной партии Петер Скааруп.

«Мы не против помощи афганским сотрудникам, которые помогали нашим военным силам и дипломатам в Афганистане. Но это не значит, что Дания готова содержать всех афганских беженцев всю оставшуюся жизнь», — приводит его слова ИА «Красная весна».

Скааруп высказал мнение, что для других афганских беженцев власти страны могли бы поискать безопасное место и за пределами Дании, если бы хотели.

Напомним, правительство Дании при поддержке большинства депутатов парламента приняло решение об эвакуации из Афганистана 45 афганских сотрудников, работавших на датской военной базе. Также было принято решение дать афганским сотрудникам вид на жительство в стране на два года.

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