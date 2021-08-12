Лондон, 12 августа, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Британский рок-музыкант Том Йорк поделился новым ремиксом «Gazzillion Ear» покойного американского рэпера MF DOOM, об этом сообщает портал NME.

(сс) Raph_PH Том Йорк

Йорк ранее сделал ремикс на песню 2009 года, которая была первоначально спродюсирована J Dilla, известным битмейкером и продюсером в хип-хоп индустрии, в качестве бонус-трека для альбома MF DOOM «Born Like This», вышедший в том же году. Фронтмен Radiohead теперь снова взялся за «Gazzillion Ear» для новой серии ремиксов «Lex.XX», Lex Records» в честь 20-летия лондонского лейбла Lex Records.

В официальном пресс-релизе нового ремикса Lex Records написали: «Дэниел Думилей был одним из самых плодовитых артистов на Lex, выпустив три студийных альбома в качестве исполнителя и один в качестве битмейкера. Мы провели с ним огромное количество времени в 2010-х годах. Его всегда будет нам не хватать».