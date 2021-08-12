Челябинск, 12 августа, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В Челябинске прекратило работу ещё одно нелегальное казино. Возбуждено уголовное дело, сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, площадка действовала в одном из частных домов. Использовались компьютерное оборудование и игровые автоматы. Их, а также крупную сумму денег, уже изъяли.

Идут следственные действия. Обстоятельства преступной деятельности выясняются.