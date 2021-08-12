* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 19:33 — REGNUM Правительственные войска отступили из города Герат (Афганистан), сообщает 12 августа Agence France-Presse.

Участники террористической группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

По данным источника в силовых структурах Афганистана, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили здание администрации города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) штурмуют здания городской администрации и полицейского управления в Герате.

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