Темниковский район, Мордовия, 12 августа, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Девятые сутки продолжается тушение пожара в заповеднике имени Петра Смидовича. В ликвидации участвует около 1,4 тыс. человек и 280 единиц техники, сообщает пресс-служба управления МЧС по Мордовии.

Пресс-служба ЕДДС Темниковского района Пожар в заповеднике

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На наиболее сложных участках работы по тушению пожара проводят аэромобильные группировки управлений МЧС России по Мордовии, Марий Эл, Чувашии, Нижегородской, Ульяновской и Пензенской областям.

За минувшие сутки вертолет Ми-8 МЧС России совершил 11 сбросов воды общим объемом около 33 тонн.

Не останавливаются работы по расширению минерализованных полос и тушению отдельных очагов пожара. По-прежнему работу огнеборцам осложняет жаркая и сухая погода, а также достаточно сильный ветер.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 0:00 мск 12 августа площадь, пройденная огнем, составила 4,6 тыс. гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в заповеднике произошло 3 августа. Пожар идет по выгоревшим в 2010 году местам. По данным оперативного штаба, сгоревший лес заповедной зоны до сих пор не был выпилен, валежник не утилизирован. По аналогичной схеме пожары после 2010 года возникали в 2018 и 2019 годах.

Две предыдущих ночи подряд парашютисты-десантники проводили контролируемый отжиг минерализованных полос протяженностью 8 км.

В Темниковском районе и Сарове (Нижегородская область) продолжает действовать режим ЧС.

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