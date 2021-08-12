Москва, 12 августа, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Официальный трейлер художественного фильма «Иван Денисович» режиссёра Глеба Панфилова опубликован на сайте YouTube.

Verhoeff, Bert Александр Солженицын

В экранизации повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» задействованы актёры Филипп Янковский, Артур Бесчастный, Степан Абрамов, Александр Караваев, Игорь Савочкин.

Премьера фильма состоится 23 сентября 2021 г.

Напомним, Солженицын написал повесть «Один день Ивана Денисовича» в 1959 году, в 1962 произведение было опубликовано в журнале «Новый мир».

Повесть посвящена заключённому Ивану Шухову, который оказался в лагере после немецкого плена. Произведение, написанное в антисталинском духе, принесло Солженицыну небывалую для него известность.