Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Американская поп-певица Леди Гага подтвердила, что выпустит альбом ремиксов своей прошлогодней пластинки «Chromatica». Артистка не сообщила точную дату релиза, написав в своем твиттере лишь, что грядущий релиз — «это жизнь».

Domain Barnyard Леди Гага

Слухи о возможном выпуске альбома ремикс на «Chromatica» появились еще в апреле, и с того момента фанаты активно упрашивали любимую исполнительницу записать ту или иную песню с их любимыми артистами. В то время также появился твит с просьбой сделать ремикс на «911» с участием Charli XCX, продюсер Леди Гаги коротко ответил на него: «работаю над этим». Продюсер также положительно отреагировал на предложения фанатов о работе с такими артистами, как Bree Runway, Bad Bunny, Dorian Electra, Doss и некоторые другие.

Альбом «Chromatica» получил номинацию на «Грэмми», благодаря хит-синглам «Stupid Love», коллаборации с Арианой Гранде «Rain On Me», а также «911» и «Free Woman». Напомним, что неделей ранее был анонсирован второй совместный джазовый поп-альбом Гаги с легендой 1950-х Тони Беннеттом под названием «Love For Sale», который должен выйти 1 октября.