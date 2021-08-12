Белград, , 19:26 — REGNUM Сепаратистское Косово далеко от приема в ЮНЕСКО. Такое мнение сербским СМИ высказал 12 августа бывший посол Сербии в ЮНЕСКО Дарко Танаскович.

Монастырь Дечани. Косово Julian Nyča

Танаскович напомнил, что даже в 2015 году, когда ситуация была намного выгоднее для Приштины, сепаратистское Косово не смогло войти в ЮНЕСКО, и что даже некоторые страны, ранее признавшие независимость Косово, воздержались от голосования.

Он подчеркнул, что Сербия в качестве главного аргумента, почему Приштина не должна стать членом ЮНЕСКО, выдвигает тот факт, что Косово не является государством, и поэтому не может быть принято в эту организацию. Но так как многие государства признали самопровозглашенную независимость Приштины, они не признают этот аргумент. Все-таки, продолжил Танаскович, решение о приеме Косово в ЮНЕСКО носит политический характер, и главным фактором является «соотношение сил на глобальном уровне».

«Сегодня ситуация намного более выгодная для нас, но мы не должны бездействовать, нам нужно продолжить принципиальную борьбу за то, чтобы Косово осталось вне ЮНЕСКО», — процитировал телеканал РТС слова Танасковича.

Напомним, что ранее ЮНЕСКО отвергло запрос Приштины .с требованием вычеркнуть сербские средневековые монастыри на территории Косово и Метохии из списка культурных объектов, которым грозит уничтожение.