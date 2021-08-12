Ярославль, , 19:16 — REGNUM Главный санитарный врач Ярославской области Александр Звягин прислал в Ярославскую областную думу предписание с требованием не допускать на работу двух депутатов облдумы и одного помощника депутата. Документ опубликован в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Кузнецова Страница Елены Кузнецовой в Facebook

Предписание касается депутатов Елены Кузнецовой и Эльхана Мардалиева, которые также являются кандидатами в депутаты Госдумы от КПРФ, а также помощника депутата Татьяны Шаминой (депутата Заволжского сельского поселения).

По данным Роспотребнадзора, они контактировали с заболевшим COVID-19 лидером регионального отделения партии Александром Воробьёвым. Воробьёв находится в больнице. Санитарный врач предписывает отстранить депутатов от работы на 14 дней, и допустить их выход при наличии отрицательного теста. Требование об изоляции нарушает планы коммунистов на избирательную кампанию. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Кузнецова, документ запоздал: она общалась с Воробьёвым больше двух недель назад.

«Александр Васильевич у нас заболел уже давно, но в госпиталь он попал недавно. И вирусолог к нему пришёл в госпиталь, но до этого он ещё неделю дома болел — вызывал врача, делал тест, дома лечился. Но так как это не помогло, пришлось ему госпитализироваться. Пришёл вирусолог, опросил его, с кем он контактировал и когда. Он рассказал, что контактировал последний раз 25 числа, потому что он мог не помнить, конечно, но у меня есть — 28 числа мы с ним ездили в Песочное. После этого мы с ним уже не контактировали, он сказал, что заболел. 14 дней уже прошло с момента контакта. Они немножко запоздали с этой бюрократией», — рассказала Елена Кузнецова.

Сейчас депутат пытается снять наложенные санитарным врачом ограничения.

«Дума сейчас направляет бумагу, что они исполнили предписание, продезинфицировали помещения, и рекомендовали предоставить депутатам справки о состоянии здоровья от терапевта. Потому что время уже вышло. Когда Александра Васильевича 9-го госпитализировали я, как законопослушный гражданин, отменила все встречи и сдала ПЦР-тест, он у меня отрицательный. Завтра предоставлю в больнице этот тест, всё объясню и попрошу, чтобы терапевт выдал мне справку. И на самом деле я здорова, у меня никаких симптомов», — рассказала Елена Кузнецова.

Кузнецова надеется, что ситуация вокруг лидера отделения не отразится серьёзно на избирательной кампании и верит, что Роспотребнадзор не будет чинить препятствий коммунистам. По её словам, самочувствие Александра Воробьёва улучшается, он надеется принять участие в телевизионных дебатах. Напомним, у депутата 60% поражения лёгких.

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