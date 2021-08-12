Ярославль, 12 августа 2021, 19:16 — REGNUM Главный санитарный врач Ярославской области Александр Звягин прислал в Ярославскую областную думу предписание с требованием не допускать на работу двух депутатов облдумы и одного помощника депутата. Документ опубликован в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Предписание касается депутатов Елены Кузнецовой и Эльхана Мардалиева, которые также являются кандидатами в депутаты Госдумы от КПРФ, а также помощника депутата Татьяны Шаминой (депутата Заволжского сельского поселения).
По данным Роспотребнадзора, они контактировали с заболевшим COVID-19 лидером регионального отделения партии Александром Воробьёвым. Воробьёв находится в больнице. Санитарный врач предписывает отстранить депутатов от работы на 14 дней, и допустить их выход при наличии отрицательного теста. Требование об изоляции нарушает планы коммунистов на избирательную кампанию. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Кузнецова, документ запоздал: она общалась с Воробьёвым больше двух недель назад.
Сейчас депутат пытается снять наложенные санитарным врачом ограничения.
Кузнецова надеется, что ситуация вокруг лидера отделения не отразится серьёзно на избирательной кампании и верит, что Роспотребнадзор не будет чинить препятствий коммунистам. По её словам, самочувствие Александра Воробьёва улучшается, он надеется принять участие в телевизионных дебатах. Напомним, у депутата 60% поражения лёгких.
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