Москва, , 19:13 — REGNUM Вечеринку в честь российских олимпийцев, вернувшихся из Токио, организовали 11 августа продюсерский центр INVITE совместно с ZASPORT. Мероприятие прошло под слоганом #wewillROCyou — этот хэштег набрал большую популярность во время Олимпийских игр. Гостями мероприятия стали синхронистки Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Александра Пацкевич, Марина Голядкина, Полина Комар, гандболистки Екатерина Ильина и Полина Горшкова, волейболисты Ярослав Подлесных и Денис Богдан, художественнные гимнастки Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Ульяна Донскова, Дарья Шкурихина, Анна Гавриленко, спортивные гимнастки Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова, фехтовальщица Ольга Никитина, тхэквондисты Татьяна и Константин Минины, пловцы Григорий Тарасевич, Евгений Коротышкин и президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, блогеры Руслан Баргаев, Мухаммат Биттуев, Роман Гриценко, Эсмеральда Данилевская, Анна Ищук, Артур Кисловский, Дмитрий Козлов, Анна Кулиева, Дмитрий Ларионов, Никита Левинский, Саак Мкртчян, Эдгар Мкртчян, Александр Новиков, Павел Осипов, Виолетта Палий, Анастасия Панкова, Рипсиме Галоян, Валерия Туманова, Екатерина Шкуро, Ангелина Щеголь, Валерия Щеголь.

Олимпиада в Токио 2020 Olympic.ru

Блогеры INVITE в своих аккаунтах поддержали спортсменов, а на вечеринке лично познакомились с чемпионами. Спортсменов и блогеров друг другу представили спортивный комментатор Матч ТВ Эмма Гаджиева и блогер Никита Левинский.

«Несмотря на то, что соревнования проходили без зрителей, мы чувствовали большую поддержку от российских болельщиков в соцсетях, это действительно придавало сил и уверенности», — отметила спортивная гимнастка Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка и двукратный бронзовый призер Игр в Токио.

«Для нас это большой праздник — надеть коктейльные платья, прийти на вечеринку, встретить красивых друзей спортсменов. Причем многих я даже сразу не узнала, ведь мы привыкли видеть друг друга в спортивных костюмах», — заявила серебряный призер Олимпийских игр гандболистка Екатерина Ильина.

«С девочками-синхронистками мы вместе летели из Токио в Москву, потом на открытых автобусах ехали из аэропорта в центр Москвы, вдоль дороги стояли болельщики с плакатами, на Васильевском спуске нас поздравили официальные лица — это было незабываемо. Но неофициальные мероприятия, где можно расслабиться, познакомиться с новыми людьми — это тоже классно, для спортсменов это важно», — считает волейболист Ярослав Подлесных, обладатель серебряной медали Олимпиады.

«Мне очень понравился формат вечеринки, мы пообщались с блогерами, которые писали посты в нашу поддержку. Обычная жизнь спортсмена — тренировки, соревнования, это наша работа, очень тяжелая. И общение с ребятами, которые успешны в своем деле — у них по несколько миллионов подписчиков в соцсетях — заряжает энергией, мы узнаем от них что-то новое», — синхронистка Влада Чигирева, олимпийская чемпионка.

Влада принесла с собой на мероприятие золотую медаль и рассказала, что есть такая примета — те, кто прикасаются к медали, могут загадать желание, и оно должно обязательно исполниться. Сфотографироваться с олимпийским золотом захотели многие гости, и это было одним из самых ярких впечатлений.

«Я уверена, что хэштег #wewillROCyou мы пронесём до следующей Олимпиады, — говорит генеральный директор агентства INVITE Светлана Бабаева. — Хочется поблагодарить наших олимпийцев за те победы, те эмоции, которые они подарили нам — болельщикам. Мы как блогерское агентство хорошо понимаем, какое влияние спорт оказывает на нашу повседневную жизнь. Блогеры — это лидеры мнений, спортсмены-олимпийцы — это лидеры всего поколения. Те ценности, которые прививает российские спортсмены, нам очень близки. Мы за спорт! И ZASPORT — это отличный пример близких нам по духу партнёров. Современные, целеустремленные люди, нацеленные на результат и, самое главное, готовые вести за собой — это наш выбор».