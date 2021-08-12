Лос-Анджелес, США, 12 августа, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Пятый студийный альбом американской хард-рок-группы Metallica в этом году празднует свое 30-летие, напоминает группа в своих социальных сетях. Пластинка под названием «Metallica», который также в кругу фанатов называется «The Black Album», была выпущена 12 августа 1991 года и уже в короткие сроки оправдала звание одного из самых влиятельных альбомов в истории метала, а также в дискографии самой группы.

Kreepin Deth Metallica

За первую неделю после выпуска альбом был продан в количестве 598 тысяч копий, закономерно дебютировав на верхней строчке американского чартаBillboard 200. Пластинка обрела всемирный успех, побывав в топ-10 чартов ещё около 15 стран, включая первые места в хит-парадах Великобритании, Германии, Франции иАвстралии. В 1992 году альбом получил статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучшее метал-исполнение», опередив такие коллективы, как Anthrax, Megadeth, Motörheadи Soundgarden.

На данный момент было продано около 31 миллионов копий «Metallica»по всему миру, что делает его самым продаваемым альбомом в дискографии коллектива и одним из самых продаваемых в истории метала.