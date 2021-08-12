Красноярск, 12 августа, 2021, 19:05 — ИА Регнум. Заявление Андрея Агафонова, советника главы администрации губернатора Красноярского края, о том, что жалующиеся на смог красноярцы — это «ноющая куча дерьма», являются проявлением его эмоций на личной странице в интернете.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Об этом заявили РБК 12 августа в пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса: «Агафонов написал это на своей личной странице, поэтому эмоции — его личное дело».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Агафонов в Facebook прокомментировал недовольство жителей Красноярска тем, что в городе загрязнён воздух, такими словами: «Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма?»