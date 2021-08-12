Тамбов, 12 августа, 2021, 18:58 — ИА Регнум. В Тамбовской области в качестве господдержки предпринимателям разработан новый микрозаём «Антикризисный-залоговый», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Его будут выдавать по льготной ставке.

Tambov.gov.ru Здание администрации Тамбовской области

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Одной из мер господдержки является предоставление бизнесу микрозаймов по льготным процентным ставкам в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как пояснили в Фонде содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области, новый продукт разработан по поручению губернатора региона Александра Никитина. Микрозаём в размере до 5 млн рублей выдается сроком до двух лет. Эти средства предприниматель может использовать для расчётов с поставщиками и подрядчиками, арендодателями, на выплату заработной платы, уплату налогов, приобретение оборудования, а также новых транспортных средств, за исключением легковых автомобилей.

Микрозаём выдается по льготной ставке, которая равна размеру ключевой ставки Банка России на дату заключения договора. Для приоритетных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, которые ведут деятельность на территории моногородов, а это Котовск и поселок Знаменка, предусмотрена ставка в два раза ниже. Для оформления микрозайма обязательно поручительство и залог.

«Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений экономической политики региональной власти. В период пандемии предприниматели особенно нуждаются в подобных кредитных продуктах, выдаваемых на льготных условиях», — считает Александр Никитин.