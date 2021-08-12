Тюмень, 12 августа, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Тюмени концессионер должен оперативно решить проблему с неприятным запахом воды, которая поступает с Метелёвского водозабора в дома горожан. Об этом сообщил 12 августа на пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор.

Нет воды

По словам главы региона, сильный неприятный запах воды появился, потому что очень быстро поднялась вода в реке Туре и был поднят со дна иловый осадок. «Тюмень Водоканал» увеличил объём угольной очистки воды, стали чаще промывать фильтры, вода стала лучше.

Глава региона отметил, что в рамках концессионного соглашения с ООО «Тюмень Водоканал» в 2022—2023 годах планируется полная реконструкция Метелёвского водозабора со строительством блока с угольным фильтром. После реализации проекта качество воды в водопроводе не будет зависеть от качества исходной воды в реке Туре.

«Однако я считаю, что сотрудники Водоканала могли бы действовать оперативней. Вода в Туре поднялась не за секунды, а за несколько дней. Если бы увеличение объёма угля в фильтрах было бы чуть раньше, последствия были бы минимальными. И до полной реконструкции Метелёвского водозабора мы должны исключить повторения таких ситуаций», — считает глава Тюменской области.

Александр Моор также высказал мнение о необходимости поставить выше по течению реки станцию-лабораторию, которая бы регулярно мониторила состав воды, чтобы на водозаборе оперативно реагировали на изменения в воде Туры.