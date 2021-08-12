Киев, , 18:59 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба решил пошутить насчет того, что глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров, находящийся в визитом в Крыму, был вынужден скорректировать свой рабочий график из-за ливня.

Дмитрий Кулеба Facebook.com/dmytro.kuleba

Свой каламбур по этому поводу Кулеба опубликовал в социальных сетях вечером 12 августа.

«Даже ливень — против российских оккупантов, и это еще «камни с неба» не начали падать», — заявил представитель Киева.

Также Кулеба заявил, что саммит «Крымской платформы» состоится при любой погоде.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Лавров заявил, что форум «Крымская платформа», который должен пройти 23 августа, является «шабашем». По оценке главы МИД РФ, таким образом Запад «будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».