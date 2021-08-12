Чачак, Сербия, 12 августа, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Плакаты с надписью «Кто в Сербии шеф мафии?» и силуэтом президента страны Александра Вучича появились в сербском городе Чачак. Об этом сообщил 12 августа телеграм-канал «Новости из Сербии», проиллюстрировав пост фотографией уличного столба с объявлениями, обклеенного такими плакатами.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Напомним, что ранее сербский криминальный авторитет Велько Беливук заявил прокурору, что он получал поручения от самого президента Вучича. Так, по словам Беливука, Вучич требовал от него следить за тем, чтобы футбольные фанаты на трибунах не выкрикивали оскорбления в адрес президента Сербии, а также вмешаться в ход уличных протестов в центре Белграда летом 2020 года.