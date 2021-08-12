Киев, , 18:49 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль распорядился назначить несколько заместителей министров по вопросам применения закона о государственном языке, сообщил 12 августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире канала «Рада».

Украинский националист Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, должность которого жители Украины прозвали «шпрехенфюрером», это нужно для налаживания взаимодействие местной власти с общинами.

«Кроме того, реакция со стороны премьер-министра Украины, который дал соответствующее поручение, чтобы в каждом из министерств также определили профильных заместителей, которые, в том числе, отвечали бы за имплементацию языкового законодательства в конкретных сферах: это касается образования, медицины, физической культуры и спорта, правоохранительной деятельности, энергетики и так далее», — заявил Кремень.

«Помимо всего прочего, это утверждение украинского языка как государственного. В зависимости от того, насколько эффективно мы развиваем украинский язык, настолько положительным является отношение к Украине со стороны наших международных партнеров «, — рассказал украинский «шпрехенфюрер».

Напомним, ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень рекомендовал всем, кому не нравится закон о государственном языке, предполагающий тотальную украинизацию, покинуть пределы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 июля на Украине нарушения языкового закона будут караться денежными штрафами, а с 2024 года за «публичное унижение или оскорбление государственного языка» будут применяться и «иные методы наказания».

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