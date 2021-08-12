Киев, 12 августа 2021, 18:49 — REGNUM Совнацбез (СНБО) Украины готовит заседание, посвященное сохранению и восстановлению лесов.
Об этом 12 августа сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Данилов уточнил, что соответствующее поручение сделал президент Владимир Зеленский. Главной темой заседания станет реформирование лесного хозяйства и реализации экологической инициативы «Масштабное облесение Украины».
Дату проведения «лесного» заседания СНБО секретарь органа не уточнил.
Напомним, что в начале июня Зеленский заявил, что за ближайшие три года на Украине будет посажен 1 млрд новых деревьев и подписал указ о начале соответствующей программы озеленения. В конце июля ответственные ведомства заявили, что этот план невыполним; также надо иметь ввиду, что из высаженных по приказу Зеленского деревьев реально выживут около 10%.