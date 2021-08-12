Приштина, Сербия, 12 августа, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Сербия экспортирует в Косово товаров на 1 млн евро в день. Такие данные 12 августа озвучил лидер партии «Альянс для будущего Косово», экс-премьер сепаратистского образования Рамуш Харадинай.

Facebook.com/edirama.al Рамуш Харадинай

По словам Харадиная, это означает конец торговой блокады Сербии.

«Экспорт из Сербии увеличен до 1 млн евро в день. Представьте, каждый день Косово покупает сербских товаров суммарной стоимостью в 1 млн евро. Не случайно, что были устранены последние торговые ограничения на строительные блоки», — заявил Харадинай в эфире телеканала RTK.

Харадинай сказал, что ему сложно понять, почему Косово должно быть в настолько хороших отношениях с Сербией, чтобы между ними исчезли торговые ограничения. «Не понимаю, где в этом интерес премьер-министра Альбина Курти. Они нам говорят, что строительные блоки продаются по цене ниже той, которая действует в Сербии. Мы говорим — да, они дешевле, потому что цены демпинговые», — добавил Харадинай.

Напомним, что в 2018 году, когда премьер-министром сепаратистского Косово был Рамуш Харадинай, Приштина ввела стопроцентные торговые пошлины на товары из Сербии. Тогда Белград прекратил участие в брюссельских переговорах о «нормализации отношений» с Приштиной. Ярым противником отмены торговых пошлин против Сербии был именно действующий премьер Косово Албин Курти.