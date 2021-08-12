Калуга, 12 августа, 2021, 19:37 — ИА Регнум. В Калуге 12 августа губернатор области Владислав Шапша встретился с обладателем серебряной медали XXXII летних Олимпийских игр в Токио по плаванию, трехкратным чемпионом мира, многократным чемпионом Европы Михаилом Вековищевым, гребцом Ильей Кондратьевым, занявшим седьмое место в соревнованиях по академической гребле в двойке парной, участницей олимпиады, серебряной призеркой Олимпийских игр 2012 года Анастасией Фесиковой. В мероприятии также участвовали министр спорта области Олег Сердюков, тренеры олимпийцев Сергей Загацкий и Валерий Захаров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Калужане- олимпийцы на приёме у губернатора Владислава Шапши

Владислав Шапша наградил спортсменов медалями Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени. Данную награду также вручили тренеру Сергею Загацкому. Валерию Захарову присвоено почетное звание Калужской области «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Калужской области». После церемонии награждения состоялось чаепитие. В ходе разговора Владислав Шапша поинтересовался особенностями организации Олимпийских игр в Токио, проведения соревнований, созданием условий по обеспечению безопасности здоровья спортсменов, рассказал о перспективах развития спорта на территории региона. По словам губернатора, залог успеха спортсменов помимо их личного труда — грамотная работа наставников и хорошая тренировочная база. «Вы все здесь находитесь потому, что все это у вас в жизни есть. И я хочу пригласить вас всех 27 августа приехать в Калугу на открытие Дворца спорта. Это крупный спортивный объект с прекрасной ледовой ареной, олимпийским бассейном, прыжковой зоной. Вы видели разные спортивные комплексы, самого высокого класса. Сможете дать свою экспертную оценку. Мне будет важно услышать ваше мнение», — отметил губернатор.

Отдельное внимание было уделено итогам олимпийских состязаний по гребле. По словам Валерия Захарова, на федеральном уровне — и в Олимпийском комитете, и в Министерстве спорта России — дали высокую оценку результатам соревнований гребцов-академистов. «Очень довольны прорывом всей группы академической гребли. На следующий олимпийский цикл ребята будут заряжены как никогда», — сказал он. Губернатор отметил, что в 2021 году на Яченском водохранилище состоится вторая регата среди студенческих команд вузов, расположенных на территории области. Владислав Шапша заверил спортсменов, что в Калуге продолжится благоустройство Яченского водохранилища. «Набережную мы и дальше будем продолжать развивать. Задумка такая, чтобы вокруг всего водохранилища можно было пробежать круг. Будет освещенная хорошая дорога протяженностью около семи километров. Само водохранилище будем чистить, и оно станет в конечном итоге пригодно для плавания», — сказал он.

В завершение встречи Анастасия Фесикова передала губернатору символику Олимпиады. По словам Владислава Шапши, «как только во Дворце спорта откроется музей, все будет передано в него, чтобы люди могли гордиться вашими победами».