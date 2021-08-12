Краснодар, 12 августа, 2021, 18:39 — ИА Регнум. На фотографии, сделанной после шторма возле Новороссийска в Чёрном море, большое пятно — не от нефти, заявил 12 августа глава Каспийского трубопроводного консорциума Николай Горбань на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Yarnews.net Нефтяное пятно

Отметив, что на первой фотографии со спутника пятно площадью 200 кв. м — это разлившаяся 7 августа нефть, а на той, что после шторма — нет, Горбань добавил:

Взятые Роспотребнадзором пробы воды в месте выхода нефти и прилегающих территориях подтвердили, что превышения ПДК нет. В ходе облёта акватории, проведённого специалистами контролирующих органов, загрязнения моря не выявлено. В открытом доступе есть соответствующее видео. Сегодня также проводили инспекцию. Никаких остаточных явлений не наблюдаем».

Напомним, вторя фотография, о которой идёт речь, стала основанием полагать, что разлив нефти имел куда больший масштаб, чем 200 квадратных метров, заявленных Каспийским трубопроводным консорциумом, во время погрузки с терминала которого произошёл 7 августа выброс нефти. В РАН заявили, что разлив, судя по фотографиям, может быть в 400 тысяч раз больше заявленного.