Санкт-Петербург, 12 августа, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Движение на четвертой «оранжевой» ветке метро Санкт-Петербурга восстановлено, сообщили 12 августа в пресс-службе Петербургского метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро в Петербурге

Напомним, с 17:50 мск 12 августа по Линии 4 на участке «Спасская — Площадь Александра Невского 2» из-за технической неисправности поезда идут с увеличенным интервалом.

«В 18:28 неисправность устранена, интервал восстанавливается», — говорится в сообщении.